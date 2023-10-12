Джонсон пояснив, чому досі залишається "русофілом"

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що досі захоплюється російською культурою, мовою та цивілізацією. Проте наголосив, що майбутнє Росії зараз не є важливим.

Про це Джонсон сказав в ефірі телемарафону.

"Я досі русофіл. Я досі захоплююсь мовою, культурою, російською цивілізацією. Лише дурень не буде захоплюватися. Мені дуже сумно щодо того, що відбувається зараз і, я думаю, буде безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну. І це трагедія", – зауважив політик.

Головне – майбутнє України

Водночас на питання, яким буде майбутнє Росії, Джонсон відповів, що зараз має значення, яким буде майбутнє України.

"Це країна, на яку напали. І це українці – хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю", – стверджує Джонсон.

Раніше зазначалося, що Джонсон розкритикував Захід через повільне постачання Україні зброї. Проте в МЗС Британії вважають його слова перебільшенням.

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