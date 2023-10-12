Джонсон объяснил, почему до сих пор остается "русофилом"

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до сих пор увлекается русской культурой, языком и цивилизацией. Однако подчеркнул, что будущее России сейчас не важно.

Об этом Джонсон сказал в эфире телемарафона.

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор увлекаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться. Мне очень грустно по поводу того, что происходит сейчас и, я думаю, будет глупо делать вид, что русский народ не поддерживает эту войну. И это трагедия. ", – заметил политик.

Главное – будущее Украины

В то же время, на вопрос, каким будет будущее России, Джонсон ответил, что сейчас имеет значение, каким будет будущее Украины.

"Это страна, на которую напали. И это украинцы – кто нуждается в нашей поддержке. Украина должна быть свободной и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать собственную судьбу", – утверждает Джонсон.

Ранее отмечалось, что Джонсон раскритиковал Запад из-за медленных поставок Украине оружия. Однако в МИД Британии считают его слова преувеличением.

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