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Симпатизировал "Азову": в РФ 14-летнего школьника могут посадить на 20 лет за "терроризм"

Симпатизировал "Азову": в РФ 14-летнего школьника могут посадить на 20 лет за "терроризм"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Симпатизировал "Азову": в РФ 14-летнего школьника могут посадить на 20 лет за "терроризм"

В РФ задержали школьника, который симпатизировал "Азову" / Фото: MIL.IN.UA

В РФ задержали 14-летнего школьника и 18-летнего парня "по подозрению в терроризме".

В РФ продолжают "охоту на ведьм" и везде ищут так называемых проукраинских "террористов" – даже среди школьников. Так, в Хабаровском крае задержали 14-летнего подростка. Его подозревают в прохождении обучения для осуществления терактов. Вместе с ним задержан 18-летний парень.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что оба парня якобы симпатизировали "Азову".

18-лений Никита, по версии российский силовиков, занимался "диджитал-направлением" и администрировал проукраинские группы и чаты в "ВКонтакте" и Telegram. Такое в стране-агрессоре называется "публичными призывами к осуществлению террористической деятельности".

18-лений Никита / © t.me/bazabazon
18-лений Никита / Фото: t.me/bazabazon

14-летний Валерий якобы искал инструкции, как работать со взрывчатыми веществами и делать коктейли Молотова. Он проводил свои испытания в безлюдных местах, а потом делился результатами в телеграм-группе. На подростка возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

14-летний Валерий, которого в РФ обвиняют в терроризме / © t.me/bazabazon
14-летний Валерий, которого в РФ обвиняют в терроризме / Фото: t.me/bazabazon

Напомним, что в Кремле снова заговорили об "украинских диверсантах", которые якобы готовятся атаковать объекты в РФ.

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Дата публикации
Просмотры
307
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