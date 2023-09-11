В Ростовской области учащийся напал с ножом на четырех человек.

В Ростовской области РФ 15-летний ученик напал с ножом на четырех человек при попытке зайти в школу. Школьник страдает на психическое заболевание.

Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.

"В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием", — рассказал Голубев.

Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители, чтобы установить обстоятельства инцидента. Дети не пострадали. А взрослым оказывается медицинская помощь, их состояние не тяжелое.

Напомним, в России переписали 50 лет истории и показали новые учебники с ложью об Украине.

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