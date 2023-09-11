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У Росії учень у школі поранив 4 людей ножем

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Росії учень у школі поранив 4 людей ножем

Шкільний клас / Фото: Pexels

У Ростовській області учень напав з ножем на чотирьох людей.

У Ростовській області РФ 15-річний учень напав з ножем на чотирьох людей при спробі зайти до школи. Школяр страждає на психічне захворювання.    

Про це повідомив губернатор області Василій Голубєв.

"О 07:50 у школі в хуторі Красний Десант озброєний ножем 15-річний підліток, який приховав обличчя за маскою, при спробі зайти до школи поранив чотирьох дорослих – трьох співробітників і родича одного з учнів. Нападника затримано очевидцями. Встановлено, що ним виявився учень 9-го класу цієї школи, він страждає на психічне захворювання", - розповів Голубєв.

Зазначається, що на місці події працюють правоохоронці, щоб з’ясувати обставини інциденту. Діти не постраждали. А дорослим надається медична допомога, їх стан не тяжкий.

Нагадаємо, у Росії переписали 50 років історії і показали нові підручники з брехнею про Україну.

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Дата публікації
Перегляди
324
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