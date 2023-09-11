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Китай йде під воду: зливи тривають сьомий день (фото)

Китай йде під воду: зливи тривають сьомий день (фото)

Китай страждає через негоду / Фото: Associated Press

У затоплених районах відбувається евакуація.

Китай сьомий день страждає через зливи, спричинені тайфуном Хайкуй, а тепер тропічним штормом. Низовинні райони затоплені, дороги заблоковані, як і люди.

Про це пише Reuters.

У малоповерхових будинках в регіоні Гуансі вода стоїть на рівні понад 2 метри. Рятувальники евакуюють звідти людей. У деяких районах зливи призвели до зсувів, які руйнували дороги та обвалили мости.

Затоплені вулиці у Китаї / © Associated Press
Затоплені вулиці у Китаї / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 2 вересня на південне узбережжя Китаю обрушився потужний супертайфун "Саола". Він змусив сотні тисяч людей залишити свої будинки.

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