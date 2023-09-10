Суровікіну придумали нову посаду: чим тепер буде командувати генерал

За таку посаду проголосували одноголосно члени так званої Ради міністрів оборони СНД.

Колишнього командувача Об'єднаного угрупування військ Сергія Суровікіна обрано головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони.

Про це повідомляє пропагандистське новинне інтернет-видання EADaily.

Про кадрове призначення повідомляє Рада міністрів оборони Співдружності незалежних держав. Уточнюється, що за його кандидатуру проголосували усі представники ради.

Раніше член комітету Держдуми РФ з оборони генерал-полковник у відставці Віктор Заварзін повідомив, що генерал Сергій Суровікін, який зник з поля зору медіа після бунту Пригожина, більше не керує Військово-космічними силами Росії.

Тим часом Ксенія Собчак опублікувала фото Сергія Суровікіна з дружиною та повідомила, що генерал "живий, здоровий, вдома, з сім'єю, у Москві".

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