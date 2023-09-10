Суровикину придумали новую должность: чем теперь будет командовать генерал

За такую должность единогласно проголосовали члены так называемого Совета министров обороны СНГ.

Бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин избран председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пропагандистское новостное интернет-издание EADaily.

О кадровом назначении сообщает Совет министров обороны Содружества независимых государств. Уточняется, что за его кандидатуру проголосовали все представители совета.

Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что исчезнувший из поля зрения медиа после бунта Пригожина генерал Сергей Суровикин больше не руководит Военно-космическими силами России.

Между тем, Ксения Собчак опубликовала фото Сергея Суровикина с женой и сообщила, что генерал "жив, здоров, дома, с семьей, в Москве".

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