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На польських прикордонників напали з боку Білорусі

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Марія БойкоМарія Бойко
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На польських прикордонників напали з боку Білорусі

Польські прикордонники. ФОТО: Прикордонна служба Польщі

На польсько-білоруському кордоні знову стався неприємний інцидент.

У Польщі повідомили про напад на своїх прикордонників з боку Білорусі. Невідомі закидали камінням польських прикордонників. 

Про це повідомляє Польська прикордонна служба. 

У Польщі повідомили, що 9 вересня близько 21:00 група невідомих осіб у масках, яка була одягнена у білоруську форму напала на польських прикордонників, зокрема закидали їх камінням. 

Повідомляється, що нападники засліпили польських прикордонників ліхтарями та мали зі собою рогатки. 

На місце події виїжджав спецавтомобіль, потерпілих через інцидент немає. 

Крім того у Польщі повідомили, що іноземці вкотре намагались незаконного проникнути на територію їхньої держави. 

Нагадаємо, у серпні 2023 року у Польщі повідомляли, що білоруські прикордонники напали на польських.

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Дата публікації
Перегляди
1216
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