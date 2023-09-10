На польских пограничников напали со стороны Беларуси

На польско-белорусской границе снова произошел неприятный инцидент.

В Польше сообщили о нападении на своих пограничников со стороны Беларуси. Неизвестные забросали камнями польских пограничников.

Об этом сообщает Польская пограничная служба.

В Польше сообщили, что 9 сентября около 21:00 группа неизвестных лиц в масках, одетая в белорусскую форму, напала на польских пограничников, в частности забросали их камнями.

Сообщается, что нападавшие ослепили польских пограничников фонарями и имели с собой рогатки.

На место происшествия выезжал спецавтомобиль, пострадавших из-за инцидента нет.

Кроме того, в Польше сообщили, что иностранцы в очередной раз пытались незаконно проникнуть на территорию их государства.

Напомним, в августе 2023 года в Польше сообщалось, что белорусские пограничники напали на польских.

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