На польских пограничников напали со стороны Беларуси

На польско-белорусской границе снова произошел неприятный инцидент.
В Польше сообщили о нападении на своих пограничников со стороны Беларуси. Неизвестные забросали камнями польских пограничников.
Об этом сообщает Польская пограничная служба.
В Польше сообщили, что 9 сентября около 21:00 группа неизвестных лиц в масках, одетая в белорусскую форму, напала на польских пограничников, в частности забросали их камнями.
Сообщается, что нападавшие ослепили польских пограничников фонарями и имели с собой рогатки.
На место происшествия выезжал спецавтомобиль, пострадавших из-за инцидента нет.
Кроме того, в Польше сообщили, что иностранцы в очередной раз пытались незаконно проникнуть на территорию их государства.
Напомним, в августе 2023 года в Польше сообщалось, что белорусские пограничники напали на польских.
Читайте также:
- Не смог простить краткий брак: в Польше через 45 лет после развода мужчина убил экс-жену
- Сколько мужчин из Украины выехало в Польшу во время войны и избегают мобилизации: цифра впечатляет
- Спас подругу ценой собственной жизни: в Польше погиб 14-летний парень из Украины