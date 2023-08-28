Белорусские военные напали на польских пограничников: подробности

На белорусско-польской границе снова неспокойно.
На польско-белорусской границе произошла опасная ситуация. Там военные Беларуси начали бросать камни в сторону польских пограничников.
Об этом сообщает Straż Graniczna (Пограничная служба Польши).
Как сообщает Пограничная служба, за прошедшие сутки на границе с Беларусью произошла опасная ситуация. Белорусские военнослужащие напали на польских пограничников. Они бросали в сторону поляков камни. О пострадавших ничего не известно.
В свою очередь, шесть иностранцев пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси в ночь на воскресенье, ими оказались граждане Сирии и Йемена.
Согласно статистике Пограничной службы Польши, с начала года было зафиксировано 20,6 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В марте и апреле таких попыток было около 2,5 тыс., в мае – около 3 тыс. В июне – также менее 3 тыс. В июле таких – 4 тыс., а в августе пока – около 2,7 тыс.
По подсчетам Подлясского отдела Пограничной службы, в этом году на границе с Беларусью были обнаружены нелегальные мигранты из почти 50 разных стран.
Напомним, в Польше разоблачили 16 агентов РФ, часть — украинцы, бежавшие от войны, самому младшему изменнику 16 лет.
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