Білоруські військові напали на польських прикордонників: подробиці

На польсько-білоруському кордоні сталася небезпечна ситуація. Там військові Білорусі почали кидати каміння у бік польських прикордонників.

Про це повідомляє Straż Graniczna (прикордонна служба Польщі).

Як повідомляє Прикордонна служба, минулої доби на кордоні з Білоруссю сталася небезпечна ситуація. Білоруські військовослужбовці напали на польських прикордонників. Вони кидали в бік поляків каміння. Про постраждалих нічого невідомо.

Своєю чергою шестеро іноземців намагалися нелегально потрапити до Польщі з Білорусі в ніч проти неділі, ними виявилися громадяни Сирії та Ємену.

Згідно зі статистикою Прикордонної служби Польщі, від початку року було зафіксовано 20,6 тис. спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. В березні та квітні таких спроб було близько 2,5 тис., у травні - близько 3 тис. У червні - також менше 3 тис. У липні таких - 4 тис., а в серпні поки що - близько 2,7 тис.

За підрахунками Підляського відділу Прикордонної служби, цього року на кордоні з Білоруссю було виявлено нелегальних мігрантів із майже 50 різних країн.

Нагадаємо, в Польщі викрили 16 агентів РФ, частина - українці, які тікали від війни, наймолодшому зраднику 16 років.

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