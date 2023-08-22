Польща закупить у США гелікоптери Apache та обладнання на $12 млрд

Після вторгнення Росії в Україну Польща зробила посилення своєї армії пріоритетом.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж гелікоптерів AH-64E Apache та супутнього обладнання Польщі в рамках угоди на суму 12 мільярдів доларів.

Про це повідомив Пентагон у понеділок, інформує Reuters.

За словами представника Пентагону, Польща, яка є членом НАТО, запросила 96 ударних гелікоптерів Apache і відповідне обладнання, включаючи 1844 ракети Hellfire і 508 ракет Stinger.

Після вторгнення Росії в Україну Польща зробила посилення своєї армії пріоритетом.

Агентство Пентагону з питань оборонної співпраці повідомило Конгрес США про узгодження продажу у понеділок. Попри схвалення Державного департаменту, повідомлення не вказує на остаточне підписання контракту чи завершення переговорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща на власних потужностях виготовить американські вертольоти Black Hawk.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія передала на озброєння білоруській армії ударні вертольоти Мі-35.

Читайте також: