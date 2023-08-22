Трамп погодився на заставу $200 тис. у справі про вибори

Трамп погодився на умови після того, як його адвокати провели зустріч з офісом окружного прокурора округу Фултон.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився внести заставу розміром 200 тисяч доларів, а також на інші умови звільнення.

Про це йдеться у судових документах, інформує CNN.

Умови звільнення, викладені в розпорядженні Трампа про зобов’язання, є ширшими, ніж ті, що викладені в інших наказах щодо зобов’язань, ухвалених раніше.

Зокрема, колишньому президенту заборонено використовувати соціальні мережі для нападу на своїх 18 співобвинувачених у справі, а також на будь-яких свідків або 30 незасуджених співучасників змови.

"Відповідач не повинен вчиняти жодних дій, спрямованих на залякування будь-якої особи, яка, як йому відомо, є співобвинуваченим або свідком у цій справі, або іншим чином перешкоджати здійсненню правосуддя", — йдеться в ухвалі.

"Вищезазначене включає, але не обмежується, публікації в соціальних мережах або репости публікацій, зроблених іншою особою в соціальних мережах", — йдеться в наказі.

Також колишньому президенту заборонено "прямо чи опосередковано" спілкуватися щодо справи з будь-яким із його співобвинувачених або свідків у справі, окрім як через своїх адвокатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що великі донори республіканців шукають заміну Дональду Трампу на виборах президента США у 2024 році.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній президент США Дональд Трамп може здатися у в'язницю округу Фултон в кінці наступного тижня.

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