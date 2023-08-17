Білорусь отримала від Росії бойові вертольоти Мі-35: чи є небезпека для України

Росія передала на озброєння білоруській армії ударні вертольоти Мі-35.

Про це повідомляє преслужба Міністерства оборони Республіки Білорусь у четвер, 17 серпня.

"Білоруськими льотчиками здійснюється переліт першої партії гелікоптерів Мі-35, які надійшли на озброєння до білоруської армії. Вертольоти отримані відповідно до плану будівництва та розвитку Збройних Сил Республіки Білорусь та військово-технічного розвитку з Російською Федерацією", - сказано у заяві.

Про яку кількість одиниць йдеться - невідомо.

Ударний вертоліт Мі-35: основні характеристики

За відкритими даними, Мі-35М - російський транспортно-бойовий вертоліт. Призначений для знищення бронетанкової техніки, вогневої підтримки підрозділів сухопутних військ, десанту та евакуації поранених, а також перевезення вантажів у кабіні і на зовнішній підвісці.

Основні характеристики:

Екіпаж: 2 (3)

2 (3) Пасажиромісткість: 8

8 Вантажопідйомність: 2400 кг

2400 кг Довжина: 17,49 м

17,49 м Висота: 4,16 м

4,16 м Максимальна швидкість: 300 км/год

300 км/год Бойовий радіус: 450 км

450 км Перегінна дальність: до 1000 км з підвісними баками.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для передавання Україні сучасних винищувачів F-16 потрібне окреме рішення.

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