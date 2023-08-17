Зеленський підписав указ про звільнення усіх обласних військкомів: кого призначать на їхні місця

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 серпня, підписав указ про звільнення усіх обласних військкомів. Це рішення він анонсував напередодні.

Про це йдеться на офіційному сайті Офісу президента.

Зеленський своїм указом дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2023 року "Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України".

Контроль за виконанням рішень доручили секретарю РНБО Олексію Данілову.

У рішенні РНБО йдеться про те, щоб звільнити обласний військкомів з їхніх посад, припинивши практику їхніх ротацій.

"Призначати за рекомендаціями командувачів (командирів) оперативно-тактичних угруповань, оперативно-стратегічних угруповань військ (сил) на посади керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України осіб офіцерського складу, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, та за умови проходження ними перевірки Службою безпеки України", - йдеться у рішенні РНБО.

Нагадаємо, Зеленський після перевірки усіх ТЦК і СП анонсував звільнення усіх обласних військкомів.

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