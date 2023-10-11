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В РФ снова заговорили об "украинских диверсантах": в чем дело

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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В РФ снова заговорили об "украинских диверсантах": в чем дело

Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин / Фото: УНИАН

В России вдруг вспомнили свою любимую тему для обсуждения.

Так, кремлевские управленцы в очередной раз заговорили об "украинских диверсантах". Мол, они готовятся атаковать объекты в РФ.

Об этом сообщает российское пропагандистское медиа ТАСС.

"Западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики на территории России. Об этом заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин в кулуарах 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств-участников СНГ", — говорится в сообщении.

Ранее оккупанты сняли очередной пропагандистский ролик, поражающий своей абсурдностью и неловкостью. Так, во время обысков в квартире Владимира Зеленского в Ялте они якобы обнаружили российский паспорт его жены.

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Дата публикации
Просмотры
373
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