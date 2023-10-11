В РФ знову заговорили про "українських диверсантів": у чому річ

У Росії раптом згадали про свою улюблену тему для обговорення.

Так, кремлівські управлінці вчергове заговорили про "українських диверсантів". Мовляв, вони готуються атакувати об'єкти у РФ.

Про це повідомляє російське пропагандистське медіа ТАСС.

"Західні спецслужби готують українські диверсійно-терористичні групи для атак на об'єкти атомної енергетики на території Росії. Про це заявив директор СЗР РФ Сергій Наришкін у кулуарах 53-го засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних спецслужб держав-учасниць СНД", –йдеться у повідомленні.

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Раніше окупанти зняли черговий пропагандистський ролик, який вражає своєю абсурдністю та незграбністю. Так, під час обшуків у квартирі Володимира Зеленського у Ялті вони нібито знайшли російський паспорт його дружини.

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