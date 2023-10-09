Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 7-го туру

12 – 14 жовтня відбудуться матчі 7-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.

У суботу, 14 жовтня, збірна України зустрінеться з командою Північної Македонії. Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок буде зіграний у чеській столиці Празі.

Початок гри – о 16:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія буде доступна на нашому сайті.

Для підопічних Сергія Реброва це буде шостий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві, здобули нічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві та поступилися Італії (1:2) в Мілані

За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

Зазначимо, що УЄФА переніс матч Ізраїль – Швейцарія через напад палестинських терористів ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.

Матчі 8-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 15 – 17 жовтня. Збірна України у восьмому турі відбору на континентальну першість 17 жовтня на виїзді зіграє з Мальтою.

Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 12 жовтня 19:00 Група D ЛАТВІЯ ВІРМЕНІЯ _:_ 21:45 Група A ІСПАНІЯ ШОТЛАНДІЯ _:_ 21:45 Група A КІПР НОРВЕГІЯ _:_ 21:45 Група D ХОРВАТІЯ ТУРЕЧЧИНА _:_ 21:45 Група E АЛБАНІЯ ЧЕХІЯ _:_ 21:45 Група E ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ ПОЛЬЩА _:_ Група I ІЗРАЇЛЬ ШВЕЙЦАРІЯ перенесено 21:45 Група I АНДОРРА КОСОВО _:_ 21:45 Група I БІЛОРУСЬ РУМУНІЯ _:_ П'ятниця, 13 жовтня 19:00 Група F ЕСТОНІЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 Група B НІДЕРЛАНДИ ФРАНЦІЯ _:_ 21:45 Група B ІРЛАНДІЯ ГРЕЦІЯ _:_ 21:45 Група F АВСТРІЯ БЕЛЬГІЯ _:_ 21:45 Група J ІСЛАНДІЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 Група J ПОРТУГАЛІЯ СЛОВАЧЧИНА _:_ 21:45 Група J ЛІХТЕНШТЕЙН БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_ Субота, 14 жовтня 16:00 Група C УКРАЇНА ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_ 16:00 Група H ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ САН-МАРИНО _:_ 19:00 Група G БОЛГАРІЯ ЛИТВА _:_ 19:00 Група H СЛОВЕНІЯ ФІНЛЯНДІЯ _:_ 21:45 Група C ІТАЛІЯ МАЛЬТА _:_ 21:45 Група G УГОРЩИНА СЕРБІЯ _:_ 21:45 Група H ДАНІЯ КАЗАХСТАН _:_

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