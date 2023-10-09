Відбір на Євро-2024: розклад і результати матчів 7-го туру

У своєму шостому поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи збірна України в Празі прийме команду Північної Македонії.
12 – 14 жовтня відбудуться матчі 7-го туру відбору на Євро-2024 з футболу.
У суботу, 14 жовтня, збірна України зустрінеться з командою Північної Македонії. Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок буде зіграний у чеській столиці Празі.
Початок гри – о 16:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія буде доступна на нашому сайті.
Для підопічних Сергія Реброва це буде шостий матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше "синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві, здобули нічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві та поступилися Італії (1:2) в Мілані
За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.
Зазначимо, що УЄФА переніс матч Ізраїль – Швейцарія через напад палестинських терористів ХАМАС на Ізраїль.
Нагадаємо, збірна Росії не бере участь у кваліфікації та пропустить наступний чемпіонат Європи. Національну команду держави-окупантки не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабну війну проти України.
- Матчі 8-го туру кваліфікації на Євро-2024 відбудуться 15 – 17 жовтня. Збірна України у восьмому турі відбору на континентальну першість 17 жовтня на виїзді зіграє з Мальтою.
- Ігри групового етапу відбору на Євро-2024 триватимуть від березня до листопада 2023 року. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.
- До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.
- Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.
|КВАЛІФІКАЦІЯ ЄВРО-2024
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 12 жовтня
|19:00
|Група D
|ЛАТВІЯ
|ВІРМЕНІЯ
|_:_
|21:45
|Група A
|ІСПАНІЯ
|ШОТЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група A
|КІПР
|НОРВЕГІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|ХОРВАТІЯ
|ТУРЕЧЧИНА
|_:_
|21:45
|Група E
|АЛБАНІЯ
|ЧЕХІЯ
|_:_
|21:45
|Група E
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|ПОЛЬЩА
|_:_
|Група I
|ІЗРАЇЛЬ
|ШВЕЙЦАРІЯ
|перенесено
|21:45
|Група I
|АНДОРРА
|КОСОВО
|_:_
|21:45
|Група I
|БІЛОРУСЬ
|РУМУНІЯ
|_:_
|П'ятниця, 13 жовтня
|19:00
|Група F
|ЕСТОНІЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|Група B
|НІДЕРЛАНДИ
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ІРЛАНДІЯ
|ГРЕЦІЯ
|_:_
|21:45
|Група F
|АВСТРІЯ
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|21:45
|Група J
|ІСЛАНДІЯ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|Група J
|ПОРТУГАЛІЯ
|СЛОВАЧЧИНА
|_:_
|21:45
|Група J
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|Субота, 14 жовтня
|16:00
|Група C
|УКРАЇНА
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|_:_
|16:00
|Група H
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|САН-МАРИНО
|_:_
|19:00
|Група G
|БОЛГАРІЯ
|ЛИТВА
|_:_
|19:00
|Група H
|СЛОВЕНІЯ
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|21:45
|Група C
|ІТАЛІЯ
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|Група G
|УГОРЩИНА
|СЕРБІЯ
|_:_
|21:45
|Група H
|ДАНІЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
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