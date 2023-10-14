Скільки ще РФ технічно спроможна вести війну: невтішна відповідь експерта

Ворог ще має ресурси на війну примаймні на 2025-2026 роки.

Росія технічно спроможна вести війну до 2026 року, а далі в окупантів виникнуть проблеми із виробництвом техніки.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Також читайте Скільки триватиме війна в Україні і від чого це залежить: Мусієнко назвав фактори

"Ми нищимо приблизно щонайменше вдвічі більше (танків), ніж вони можуть виробляти, а реально – втричі. Якщо іти такою арифметикою, то до 2026 року буде порожня їхня танкова спроможність, під нуль. Можна такі цифри привести по артилерії, по іншим питанням. 2024 рік вони ще можуть вести бойові дії, 2025-й – це вже буде проблематично. До 2026 року при таких темпах в них залишиться нуль", – каже Гетьман.

За його словами, єдине, що в росіян більш-менш нормально виходить – виробництво літаків.

"Вони можуть виробляти десь до 40 літаків на місяць штурмовиків, винищувачів. Тут не йде розмова про стратегічні бомбардувальники чи про літаки розвідки", – додав експерт.

Скільки триватиме війна

Раніше схожу думку висловив очільник ГУР Кирило Буданов, який сказав, що РФ може вести війну проти України максимум до 2026 року, тому що з економікою та технікою у них виникнуть проблеми.

Український волонтер та ексведучий Сергій Притула заявив, що його фонд орієнтується на те, що війна не закінчиться і 2024-го.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що війна може тривати до 2025 року і навіть довше.

За словами американського військового аналітика Майкла Кофмана із Фонду Карнегі, країни Заходу дійшли до висновку, що війна РФ проти України буде довгою і її не вийде завершити завдяки одному контрнаступові.