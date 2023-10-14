Сколько еще РФ технически способна вести войну: ответ эксперта

Враг еще имеет ресурсы на войну по крайней мере на 2025-2026 гг.

Россия технически может вести войну до 2026 года, а дальше у окупантов возникнут проблемы с производством техники.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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"Мы уничтожаем примерно по меньшей мере вдвое больше (танков), чем они могут производить, а реально – втрое. Если идти такой арифметикой, то к 2026 году будет пустой их танковая способность, под ноль. Можно такие цифры привести по артиллерии, по другим вопросам. 2024 год они еще могут вести боевые действия, 2025-й — это уже будет проблематично. До 2026 года при таких темпах у них останется ноль", — говорит Гетьман.

По его словам, единственное, что у россиян более-менее нормально получается – производство самолетов.

"Они могут производить где-то до 40 самолетов в месяц штурмовиков, истребителей. Здесь не идет разговор о стратегических бомбардировщиках или о самолетах разведки", – добавил эксперт.

Сколько будет продолжаться война

Ранее схожее мнение высказал глава ГУР Кирилл Буданов, который сказал, что РФ может вести войну против Украины максимум до 2026 года, потому что с экономикой и техникой у них возникнут проблемы.

Украинский волонтер и экс-ведущий Сергей Притула заявил, что его фонд ориентируется на то, что война не закончится и в 2024 году.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что война может продолжаться до 2025 года и даже дольше.

По словам американского военного аналитика Майкла Кофмана из Фонда Карнеги, страны Запада пришли к выводу, что война РФ против Украины будет долгой и ее не получится завершить благодаря одному контрнаступлению.