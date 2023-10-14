Россия пыталась и постарается заморозить войну – ОП

Россия будет пытаться заморозить войну. Она пыталась это делать с начала первых дней войны и в 14 году, и особенно после открытой агрессии.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Союзников, разделяющих идеи России, все меньше

Как подчеркнул Жовква, все меньше и меньше союзников у нее не только в Европе – в Европе их практически не осталось, возможно, кроме одной, или максимум двух стран.

"А в мире мы продолжаем делать все, чтобы таких союзников, разделяющих какие-то идеи или попытки России, становилось все меньше и меньше. Мы будем продолжать претворять в жизнь украинскую формулу мира", – говорит замглавы Офиса президента.

Он подчеркнул, что именно украинская формула мира способна лишить РФ инструментов агрессии не только на поле боя, но и в сферах глобальной безопасности – продовольственной, энергетической, ядерной и экологической.

"Как бы Россия ни пыталась продвигать нарратив или к заморозку конфликта, или к тому, что Украина не хочет мира, или что к тому, что Украина начала эту войну... Все абсурднее и бессмысленнее звучит этот нарратив", — подытожил Жовква. .

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что замораживание войны в Украине, к чему стремится Россия, не принесет устойчивого и справедливого мира. Единственным путем для такого мира есть остановка российской агрессии.

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