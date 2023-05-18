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"Будем дожимать": у Зеленского прокомментировали информацию о "корейском" плане для Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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"Будем дожимать": у Зеленского прокомментировали информацию о "корейском" плане для Украины

В Зеленском заявили, что не рассматривают никаких сценариев заморозки войны с Россией. / Фото: Getty Images

В Офисе президента отреагировали на скандальную статью издания Politico.

Сценарий, согласно которому война в Украине будет заморожена, не обсуждается ни в каких кабинетах вообще на повестке дня.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что в разных изданиях появляются статьи, в которых говорится о заморозке войны в Украине, но все они являются "псевдоаналитическим продуктом", а также результатом российского дипломатического лоббирования.

"В реальной повестке дня таких сценариев нет, ни в каких кабинетах они не обсуждаются. Все игроки прекрасно понимают ограниченность ресурса и времени у РФ и путинской элиты. Путь неизменен. Будем дожимать", — заявил Подоляк.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на официальных лиц США сообщило, что в Администрации президента Байдена рассматривают вариант, когда Украина будет поделена на две части по "корейскому" сценарию.

Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намерен "замораживать" войну в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
2319
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