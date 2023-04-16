Папа Франциск помолился, чтобы Украина и Россия "помирились"

Папа Франциск помолился за своих "братьев и сестер в России и Украине", чтобы они "помирились".

Папа Римский Франциск в обращении к христианам, празднующим Пасху сегодня, 16 апреля, заявил, что молится о примирении России и Украины. Понтифик еще раз не акцентировал, что агрессором является именно Россия и не упомянул о военных преступлениях Кремля.

Об этом сообщает Vatican News.

"К сожалению, в резком контрасте с пасхальным посланием войны продолжаются и продолжают сеять смерть ужасающими способами", — сказал Франциск.

Не упомянув о военных преступлениях РФ, он расплывчато призвал помолиться за "жертв насильственных смертей от рук человека".

Понтифик отметил, что упоминает о "наших братьях и сестрах в России и Украине", которые сегодня празднуют Пасху.

"Да будет Господь с ними и поможет им помириться", — добавил Папа Римский.

Напомним, что слова Папы Франциска и позиция Ватикана по поводу российской агрессии не раз вызывали удивление, а то и возмущение украинцев.

В частности, Франциск говорил, что:

В прошлом году перед Пасхой, традиционный крестный ход в Ватикане Страстную пятницу вызвал скандал и возмущение украинцев. В Ватикане решили, что крест символически понесут украинка и россиянка в знак примирения между народами.

В этом году во время Крестного шествия Ватикан снова попытался "примирить" жертву и агрессора, привлекая к мероприятию украинского парня и российского подростка.