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Папа Франциск помолився, щоб Україна та Росія "помирилися"

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Папа Франциск помолився, щоб Україна та Росія "помирилися"

Фото: Associated Press

Папа Франциск помолився, за своїх "братів і сестер в Росії та Україні", щоб вони "помирилися".

Папа Римський Франциск у зверненні до християн, які святкують Великдень сьогодні, 16 квітня, заявив, що молиться за примирення Росії та України. Понтифік вкотре не акцентував, що агресором є саме Росія і не згадав про воєнні злочини Кремля.

Про це повідомляє Vatican News.

"На жаль, у різкому контрасті з великоднім посланням, війни тривають і продовжують сіяти смерть жахливими способами", – сказав Франциск.

Не згадавши про воєнні злочини РФ, він розпливчасто закликав помолитися за "жертв насильницьких смертей від рук людини".

Понтифік зазначив, що згадує про "наших братів і сестер в Росії та Україні", які сьогодні святкують Великдень.

"Нехай Господь буде з ними і допоможе їм помиритися", – додав Папа Римський.

Нагадаємо, що слова Папи Франциска і позиція Ватикану щодо російської агресії не раз викликали здивування, а то й обурення українців.

Зокрема, Франциск казав, що: 

Минулого року перед Великоднем,традиційний хресний хід у Ватиканіу Страсну п'ятницю викликав скандал і обурення українців. У Ватикані вирішили, що хрест символічно понесуть українка та росіянка на знак примирення між народами.

Цього року під час Хресної ходи Ватикан знову спробував “примирити” жертву та агресора, залучивши до заходу українського хлопця та російського підлітка.

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Дата публікації
Перегляди
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