В Черкассах служащие придумали схему для уклоняющихся от призыва

Подозреваемые получали от каждого уклоняющегося около двух тысяч гривен ежемесячно.

В Черкассах сообщено о подозрении директору одного из государственных учебных заведений города и двум подчиненным ему должностным лицам, бухгалтеру и преподавателю, способствовавшим уклонению от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

"По данным следствия, подозреваемые ввели преступную схему, направленную на систематическое извлечение неправомерной выгоды от лиц в возрасте от 21 до 31 года, за отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, формально зачисляя их студентами в учебное заведение без участия в учебном процессе", — отмечено в источнике.

Подозреваемые получали с каждого уклоняющегося около двух тысяч гривен ежемесячно. Средства передавались за возможность не посещать занятия и неотчисления по неуспеваемости.

В настоящее время идет проверка более 10 случаев фиктивного зачисления на обучение людей призывного возраста. Поэтому юристы решают вопрос об избрании подозреваемым мер и отстранении их от должностей.

Между тем, на Днепропетровщине задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении фальшивых справок во избежание военной службы.

А в Хмельнитчине медики зарабатывали на подделке справок для мобилизованных.

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