Станет ли Авдеевка вторым Бахмутом: эксперт оценил укрепление ВСУ

Украинские укрепления в районе Авдеевки Донецкой области обустраивались с 2014 года. Враг уже 9 лет не может прорвать там оборону ВСУ.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает "Эспрессо".

По его словам, россияне жалуются на решение командования по штурму Авдеевки и спрашивают, когда будет "искоренена "мурадовщина" (российский генерал Рустам Мурадов, руководивший "мясными штурмами" Угледара)".

"Я объясняю: это тот самый российский командующий, который в лоб бросал танковые колонны на штурм Угледара. У них тот же вопрос, сколько может продолжаться этот идиотизм. И соответственно уже оценка событий у россиян по поводу штурма Авдеевки непобедима, они задают себе вопрос, это второй Бахмут. При этом они понимают, что Бахмут они штурмовали 9 месяцев", – говорит эксперт.

Снегирев прокомментировал заявления украинских экспертов, что якобы Путин поставил дедлайн до 31 декабря захватить Авдеевку.

"Еще раз повторяю: Авдеевка в отличие от Бахмута – сплошная промзона. Здесь огневые позиции ВСУ готовились с 2014 года, сами россияне вынуждены признать, что позиции "закатаны" в бетон. Авдеевский коксохимический комбинат – это даже не Мариуполь, не "Азовсталь" потому что позиции были подготовлены заранее. Они 9 лет не могут прорвать линию обороны", – заверил аналитик.

Бои за Авдеевку

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш также заявил, что Кремль установил оккупантам новую дату выхода на административные границы Донецкой области – это 31 декабря. По его словам, уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов по позициям вокруг города.

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