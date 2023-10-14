Чи стане Авдіївка другим Бахмутом: експерт оцінив укріплення ЗСУ

Українські укріплення в районі Авдїївки Донецької області облаштовувалися від 2014 року. Ворог уже 9 років не може прорвати там оборону ЗСУ.

Про це заяви військовий експерт Дмитро Снєгирьов, передає "Еспресо".

За його словами, росіяни нарікають на рішення командування щодо штурму Авдіївки й питають, коли буде "викоренена "мурадовщина" (російський генерал Рустам Мурадов, який керував "м'ясними штурмами" Вугледара) .

"Я пояснюю: це той самий російський командувач, який в лоб кидав танкові колони на штурм Вугледара. У них те саме питання, скільки може продовжуватися цей ідіотизм. І відповідно вже оцінка подій у росіян щодо штурму Авдіївки непереможна, вони ставлять собі питання, чи це другий Бахмут. При цьому, вони розуміють, що Бахмут вони штурмували 9 місяців", – каже експерт.

Снєгирьов прокоментував заяви українських експертів, що нібито Путін поставив дедлайн до 31 грудня захопити Авдіївку.

"Ще раз повторюю: Авдіївка на відміну від Бахмуту – суцільна промзона. Тут вогневі позиції ЗСУ готувалися від 2014 року, самі росіяни змушені визнати, що позиції "закатані" в бетон. Авдіївський коксохімічний комбінат – це навіть не Маріуполь, не "Азовсталь", бо позиції були підготовлені заздалегідь. Вони 9 років не можуть прорвати лінію оборони", – запевнив аналітик.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають досі.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш також заявив, що Кремль встановив окупантам нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області - це 31 грудня. За його словами, вже п'яту добу ворог не припиняє ні штурмових дій, ні обстрілів по позиціях навколо міста.

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