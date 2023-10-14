Чому ростуть ціни на пальне і чи припиниться здорожчання — народний депутат

Головною причиною здорожчання вартості пального в Україні стала зміна способу його постачання на тлі глобального зростання цін на нафту.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко.

"Найперша причина – це те, що в нас змінилася логістика. Те, що раніше заходило, наприклад, залізницею до початку війни, на сьогодні заходить автотранспортом. Тобто більша частина палива, яке ми завозимо, як бензин і автогаз, і дизельне пальне – це саме автомобільний транспорт”, - пояснив народний депутат.

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За його словами, лише закупівельні ціни у країнах, з яких імпортують пальне (Румунія, Болгарія, країни Балтії і Польща), вартість розмитнення і акцизів в Україні дають у сукупності 44-45 гривень за літр пального станом на минулий тиждень. До того, зауважив Усенко, треба додати затрати на логістику, заробітну плату водія тощо.

Також він зауважив, що існує глобальне здорожчання нафти на світових ринках.

“Якихось песимістичних прогнозів я б не робив, що нафта буде летіти вверх в ціні. Будемо сподіватися, що, наприклад, та сама Саудівська Аравія збільшить видобуток і та угода, яка мала бути між країнами-учасниками ОПЕК відбудеться, вони збільшать видобуток і навпаки ціна на нафту буде зменшуватися", - оптимістично резюмував експерт.

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні нині вищі, ніж у Польщі. Експерт дав неочікуване пояснення такій ситуації, і справа тут не у війні.

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