Чому пальне в Україні дорожче, ніж у Польщі: експерт назвав несподівану причину

Ціни на пальне в Україні нині вищі, ніж у Польщі. Експерт дав неочікуване пояснення такій ситуації, і справа тут не у війні.

Пальне в Україні дорожче, ніж у Польщі, адже польський уряд навмисно заморозив ціни, аби показати штучну "передвиборчу стабільність". Нині літр бензину та дизпального у Польщі коштують 6 злотих (51 гривня), тоді як ринкова ціна становить 8 злотих (68 гривень).

Про це розповів директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"Відповідь проста - популізм. В червні (польський - ред.) державний монополіст Оrlen на чолі з членом партії влади "Право й справедливість" заморозив ціни на своїх колонках. Залишились вони непохитними не зважаючи на те, що у липні-вересні ціни на нафту та нафтопродукти у світі зросли на 25%", - каже експерт.

За його словами, через різницю цін польське пальне почали скуповувати сусідні країни, що призвело до перебоїв з наявністю пального на станціях Оrlen по всій країні, навіть у самій Варшаві.

Щоб не лякати громадськість, на заправних пістолетах наклеюють повідомлення про "технічне обслуговування". А тепер деякі колонки взагалі зникли.

"За моїми розрахунками, за цей період компанія з 60% "державних" акцій втратила близько 500 млн доларів. Ще стільки ж втратили "приватники", які теж були змушені дотримуватися цін Оrlen. Автоматично це означає величезні втрати державного бюджету від несплати податків (ПДВ та податок на прибуток)", - каже Куюн.

Експерт не виключає, що згодом до польського нафтового гіганту надійдуть позови від приватних акціонерів, які втрачають величезні гроші від такої "передвиборчої стабільності".

Ціни на пальне в Україні

В Україні продовжує дорожчати бензин. За тиждень від 30 вересня по 6 жовтня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 30 копійок і склала 55,41 гривень за літр.

Водночас експерти кажуть, що вже скоро ситуація може змінитися і ціни почнуть знижуватися. В Україні може здешевшати пальне, яке українські трейдери купують на ринку Східної Європи. На це може вплинути те, що нафтові котирування повернулися з рівнів 94-96 на рівні 84-86 доларів за барель.

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