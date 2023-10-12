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Нова послуга в “Дії” полегшить купівлю-продаж автомобілів

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Нова послуга в “Дії” полегшить купівлю-продаж автомобілів

Продаж авто

Українці отримають можливість за декілька кліків продати чи купити авто.

У мобільному застосунку державних послуг "Дія" проходить бета-тестування сервіс, який дозволяє купувати та продавати автомобілі без зайвих клопотів. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Міжнародному економічному форумі у Києві.

"У нас багато попереду революційних послуг. Зараз у нас в бета-тесті можливість купити, продати автомобіль через "Дію". Без центру МВС, без "бігунків", які за тисячі гривень пропонують купити місце у черзі. Можливість в кілька кліків продати, купити автомобіль у "Дії", - сказав Федоров.

Нагадаємо, у травні 2023 рокуКамбін ухвалив постанову, за якою українцям дозволили продавати автомобілі разом із номерними знаками. Тепер під час укладання договору купівлі-продажу та в разі перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безкоштовно передати номери від попереднього власника новому.

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Дата публікації
Перегляди
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