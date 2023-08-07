В Україні зріс попит на вживані автомобілі: які машини у топі

Упродовж липня 2023 року зареєстрували близько 18 800 вживаних легкових автомобілів з-за кордону. Це найбільший показник за останні 11 місяців.

Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром.

Зазначається, що у порівнянні з червнем кількість реєстрацій збільшилась на 9%.

"Найпопулярнішою моделлю серед євроблях залишається Volkswagen Golf – 1616 реєстрацій за місяць. Далі йдуть: Renault Megane – 1234 од, Skoda Octavia – 929 од, Volkswagen Passat – 741 од, Nissan Leaf – 535 од, Ford Focus – 400 од, Volkswagen Touran – 384 од, Nissan Qashqai – 377 од, Volkswagen Tiguan – 377 од, Audi A4 – 369 од", - йдеться у повідомленні.

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Від початку 2023 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 106 000 вживаних авто, ввезених з-за кордону, що в 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за цей період.

"Продажі нових автомобілів в Україні у липні 2023 року становили лише 5300 авто. Це на 45% більше, ніж торік у липні, але менше, ніж у червні 2023 року. Від показника довоєнного липня 2021 року попит на нові авто відстає на 46% і відповідає обсягам продажів липня 2015 року", - розповіли в Укравтопром.

Раніше Укравтопром повідомляв, що протягом 2022 року в Україну було завезено 412,9 тисячі легкових авто, загальна митна вартість яких становила майже $3 млрд.

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