В Украине вырос спрос на подержанные автомобили: какие машины в топе

В течение июля 2023 года зарегистрировали около 18 800 подержанных легковых автомобилей из-за границы. Это самый большой показатель за последние 11 месяцев.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с июнем количество регистраций увеличилось на 9%.

"Самой популярной моделью среди евроблях остается Volkswagen Golf — 1616 регистраций в месяц. Далее следуют: Renault Megane — 1234 ед, Skoda Octavia — 929 ед, Volkswagen Passat — 741 ед, Nissan Leaf — 535 ед, Ford Focus 384 ед, Nissan Qashqai — 377 ед, Volkswagen Tiguan — 377 ед, Audi A4 — 369 ед", — говорится в сообщении.

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С начала 2023 года свою первую регистрацию в Украине прошли 106 000 подержанных авто, ввезенных из-за рубежа, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за этот период.

"Продажи новых автомобилей в Украине в июле 2023 года составили лишь 5300 авто. Это на 45% больше, чем в июле прошлого года, но меньше, чем в июне 2023 года. От показателя довоенного июля 2021 года спрос на новые авто отстает на 46% и соответствует объемам продаж июля 2015 года", – рассказали в Укравтопроме.

Ранее Укравтопром сообщал, что в течение 2022 года в Украину было завезено 412,9 тысяч легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила почти $3 млрд.

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