Де платять найбільші пенсії Україні, а де – найменші

Найбільше пенсіонерів зафіксовано на Дніпропетровщині, в Києві та на Харківщині.

Середній розмір пенсії в Україні становить 5300 грн на місяць, водночас 30% пенсіонерів отримують менш 3000 грн. Найменший розмір середньої пенсії – у Тернопільській області.

Про це повідомляє Опендатабот із посилання на дані Пенсійного фонду України.

В Україні поменшало пенсіонерів

В Україні кількість пенсіонерів зменшилась на 140 тис. протягом другого кварталу 2023 року – найбільше від початку російського повномасштабного вторгнення. Щороку кількість пенсіонерів скорочується в середньому на 2%.

Швидше за все, різкий спад чисельності пенсіонерів у другому кварталі 2023 року пов’язаний з оновленими у звіті ПФУ даними щодо чотирьох областей: Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької.

Середній розмір пенсії

Середній розмір пенсії в Україні на початку липня сягав 5311,44 грн. Водночас зараз 30% українських пенсіонерів отримують менше 3000 грн. Прожитковий мінімум становить 2589 грн.

За даними ПФУ, від початку повномасштабної війни середній розмір пенсії зріс на 21,5%.

Де найбільші і найменші пенсії в Україні

За період повномасштабного вторгнення найбільше пенсії зросли на Рівненщині (+69%) та Житомирщині (+49%).

Водночас на Дніпропетровщині, Донеччині, Житомирщині, Запоріжжі, у Києві та області, на Луганщині та Рівненщині середній розмір пенсії перевищує загальний показник по країні.

Найменша середня пенсія зафіксована на Тернопільщині – 4023,42 грн. Це на 24% нижче від середнього показника по країні. А найбільша середня пенсія – у Києві. Жителі столиці отримують у середньому 7190,4 пенсії, що на третину більше від середніх показників по країні.

Також повідомляється, що на сьогодні найбільше пенсіонерів зафіксовано на Дніпропетровщині (886 тис.), у Києві (750 тис.) та на Харківщині (725 тис.).

Нагадаємо, станом на початок серпня пенсію в розмірі понад 10 тис. грн отримують 10,4% пенсіонерів (це 1,1 млн осіб). Водночас менше 3 тис. грн отримують 29,5% пенсіонерів (це 3,1 млн осіб).

Раніше також повідомлялося, що в липні 2023 року будуть перераховані пенсії державних службовців, вчених, працівників органів місцевого самоврядування. Так, розмір виплат повинен зрости 19,7%, однак у грошовому еквіваленті це підвищення для кожного буде різним.

Окрім того, у серпні до Дня Незалежності України доплати до пенсій отримають ветерани Другої світової війни, жертви нацистських переслідувань, ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "МВФ вносить корективи у майбутні пенсії українців! Ситуацію не змінить і закінчення війни"

Читайте також: