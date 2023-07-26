Хто з пенсіонерів отримає доплату у серпні

Одноразову доплату отримують у серпні деякі категорії українців
Хто з українців отримає доплати у серпні
Ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань до Дня Незалежності України передбачено одноразові доплати.
Раніше ці виплати виплачувались у травні, до Дня Перемоги. Цього року Кабмін ухвалив рішення про перенесення виплат на серпень до Дня Незалежності.
Доплати у серпні отримають також ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих.
У якому розмірі будуть доплати
Точні суми доплати наразі невідомі, відомо, що вони будуть не нижчими від тих, що виплачувались у 2021 році, а саме:
- особам з інвалідністю І групи — 4421 гривні,
- особам з інвалідністю II групи — 3906 гривень,
- особам з інвалідністю III групи — 3391 гривні,
- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності - 1491 гривні.
- особам, які мають особливі заслуги перед державою — 4421 гривні,
- членам сімей загиблих — 966 гривень.
- учасникам війни — 612 гривні.
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