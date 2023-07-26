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Хто з пенсіонерів отримає доплату у серпні

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Хто з пенсіонерів отримає доплату у серпні

Доплата пенсіонерам у серпні

Одноразову доплату отримують у серпні деякі категорії українців

Хто з українців отримає доплати у серпні

Ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань до Дня Незалежності України передбачено одноразові доплати. 

Раніше ці виплати виплачувались у травні,  до Дня Перемоги. Цього року Кабмін ухвалив рішення про перенесення виплат на серпень до Дня Незалежності.

Доплати у серпні отримають також ветерани російсько-української війни та члени сімей загиблих.

У якому розмірі будуть доплати

Точні суми доплати наразі невідомі, відомо, що вони будуть не нижчими від тих, що виплачувались у 2021 році, а саме:

  • особам з інвалідністю І групи — 4421 гривні,
  • особам з інвалідністю II групи — 3906 гривень,
  • особам з інвалідністю III групи — 3391 гривні,
  • учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності - 1491 гривні.
  • особам, які мають особливі заслуги перед державою — 4421 гривні, 
  • членам сімей загиблих — 966 гривень.
  • учасникам війни — 612 гривні.

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Дата публікації
Перегляди
1119
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