Кто из пенсионеров получит доплату в августе

Единоразовую доплату получают в августе некоторые категории украинцев
Кто из украинцев получит доплаты в августе
Ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ко Дню Независимости Украины предусмотрены единовременные доплаты.
Ранее эти выплаты выплачивались в мае, ко Дню Победы. В этом году Кабмин принял решение о переносе выплат на август ко Дню Независимости.
Доплаты в августе также получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.
В каком размере будут доплаты
Точные суммы доплаты пока неизвестны, известно, что они будут не ниже выплачиваемых в 2021 году, а именно:
- лицам с инвалидностью I группы — 4421 гривна,
- лицам с инвалидностью II группы — 3906 гривен,
- лицам с инвалидностью III группы — 3391 гривна,
- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства – 1491 гривна.
- лицам, имеющим особые заслуги перед государством — 4421 гривна,
- членам семей погибших — 966 гривен.
- участникам войны — 612 гривен.
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