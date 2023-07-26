Кто из пенсионеров получит доплату в августе

Кто из украинцев получит доплаты в августе

Ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ко Дню Независимости Украины предусмотрены единовременные доплаты.

Ранее эти выплаты выплачивались в мае, ко Дню Победы. В этом году Кабмин принял решение о переносе выплат на август ко Дню Независимости.

Доплаты в августе также получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.

В каком размере будут доплаты

Точные суммы доплаты пока неизвестны, известно, что они будут не ниже выплачиваемых в 2021 году, а именно:

лицам с инвалидностью I группы — 4421 гривна,

лицам с инвалидностью II группы — 3906 гривен,

лицам с инвалидностью III группы — 3391 гривна,

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства – 1491 гривна.

лицам, имеющим особые заслуги перед государством — 4421 гривна,

членам семей погибших — 966 гривен.

участникам войны — 612 гривен.

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