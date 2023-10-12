Що буде з цінами на яйця до кінця року: відповідь експерта

Більше як 75 гривень продукт не коштуватиме.

Аналітики припускають, що до кінця року зростання цін на яйця в Україні може скласти 10-15%. Монологічних рекордних злетів не очікують.

Про це інформує УНІАН.

На фінальну ціну впливає чимало факторів

В Українському клубі аграрного бізнесу очікують показник минулого року – близько 75 грн за десяток.наголошують. Водночас ціна на продукт наврядчи становитиме більш як 75 гривень. Річ у тім, що зростання буде обмежуватися купівельною спроможністю населення.

Директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко запевняє, що суттєвого росту цін на яйця, яке спостерігалось восени минулого року, не прогнозують.

"За нашими оцінками, можливий ріст цін до кінця року складе 10-15%", – вважає Директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

Експерти пояснили, що цього року на вартість яєць впливає, перш за все, сезонний фактор.

"Домашня птиця суттєво збільшує яйценосність в теплі літні місяці та суттєво зменшує – в холодні зимові. В промисловому виробництві немає таких коливань. Відповідно, і ціна реагує на зміну пропозиції", – пояснила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Втім, сезонність – не єдиний фактор, який впливає на остаточну ціну. Йдеться також про збільшення витрат на електроенергію та пальне. Щобільше, не слід забувати про фактор переходу Нацбанку від фіксованого до гнучкого курсу.

"Це вже призвело до здорожчання валюти, за яку виробники закуповують добовий молодняк, кормові добавки, ветеринарні препарати, обладнання тощо. Подальший ріст курсу негативно впливатиме на собівартість виробленої продукції", – підкреслив Сергій Карпенко.

Нагадаємо, у травні ціни на яйця в українських супермаркетах зменшилися майже на 10 гривень, у порівнянні з квітнем.

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