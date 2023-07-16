Україна заборонила імпорт польських яєць і птиці: у чому причина

Заборона на імпорт може призвести до загибелі до 500 тисяч курчат у віці до декількох днів.

В Україні тимчасово заблокували ввезення яєць, живої птиці та продуктів птахівництва і сировини з Польщі через спалах хвороби Ньюкасла.

Про це пише Portalspozywczy.pl.

Експерти не на жарт перелякані таким розвитком подій, оскільки це може призвести до катастрофічних наслідків.

"У зв'язку зі спалахом хвороби Ньюкасла в Підляському воєводстві українська влада рішенням від 13 липня 2023 року ввела заборону на ввезення з усієї території польських інкубаційних яєць, живої птиці та продуктів і сировини, одержуваних від птиці, за винятком продуктів, які були оброблені методом, що гарантує знищення збудника даної хвороби", - йдеться в повідомленні.

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У Національній палаті виробників м'яса птиці та кормів пояснюють, що заборона на імпорт може призвести до загибелі до 500 тисяч курчат у віці до декількох днів.

"Київ є найбільшим імпортером добових курчат для відгодівлі пташенят з Польщі. Десятки мільйонів з них щороку завозять в Україну. Курчат на відгодівлю доставляють одержувачам приблизно через 24 години після вилуплення. Їх перевозять в спеціальних транспортних засобах для забезпечення оптимальних умов", - зазначає видання.

Якщо ситуація не зміниться в найближчі години, пташенята загинуть в муках.

Напередодні вірус пташиного грипу H5N1 став причиною смерті десятків котів у Польщі.

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