Украина запретила импорт польских яиц и птицы: в чем причина

Запрет на импорт может привести к гибели до 500 тысяч цыплят в возрасте до нескольких дней.

В Украине временно заблокировали ввоз яиц, живой птицы и продуктов птицеводства и сырья из Польши из-за вспышки болезни Ньюкасла.

Об этом пишет Portalspozywczy.pl.

Эксперты не на шутку перепуганы таким развитием событий, поскольку это может привести к катастрофическим последствиям.

"В связи со вспышкой болезни Ньюкасла в Подлясском воеводстве украинские власти решением от 13 июля 2023 года ввели запрет на ввоз со всей территории польских инкубационных яиц, живой птицы и продуктов и сырья, получаемых от птицы, за исключением продуктов, которые были обработаны, что гарантирует уничтожение возбудителя данной болезни", – говорится в сообщении.

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В Национальной палате производителей мяса птицы и кормов объясняют, что запрет на импорт может привести к гибели до 500 тысяч цыплят в возрасте до нескольких дней.

"Киев является крупнейшим импортером суточных цыплят для откорма птенцов из Польши. Десятки миллионов из них ежегодно завозят в Украину. Цыпленков на откорм доставляют получателям примерно через 24 часа после вылупления. Их перевозят в специальных транспортных средствах для обеспечения оптимальных условий", — отмечает издание.

Если ситуация не изменится в ближайшие часы, птенцы погибнут в муках.

Накануне вирус птичьего гриппа H5N1 стал причиной смерти десятков кошек в Польше.

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