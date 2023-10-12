Новая услуга в "Дии" облегчит куплю-продажу автомобилей

Украинцы получат возможность за несколько щелчков продать или купить авто.

В мобильном приложении государственных услуг "Дия" проходит бета-тестирование сервис, позволяющий покупать и продавать автомобили без лишних хлопот.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Международном экономическом форуме в Киеве.

Также читайте Кабмин упростил жизнь водителям: как изменится регистрация авто

"У нас много впереди революционных услуг. Сейчас у нас в бета-тесте возможность купить, продать автомобиль через "Дию". Без центра МВД, без "бегунков", которые за тысячи гривен предлагают купить место в очереди. Возможность в несколько кликов продать, купить автомобиль в "Дии", — сказал Федоров.

Напомним, в мае 2023 года Комбин принял постановление, согласно которому украинцам разрешили продавать автомобили вместе с номерными знаками. Теперь при заключении договора купли-продажи и при перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно бесплатно передать номера от предыдущего владельца новому.

Читайте также: