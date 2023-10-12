Учителя уволили из-за видео в TikTok: что он публиковал

В США учителя уволили с работы из-за видео в TikTok.

Об этом сообщает nypost.com.

Стивен Тейлор остался безработным в сентябре. Он работал в альтернативной школе Mill Creek Campus, прежде чем члены правления увидели его публикации.

Тейлор был стендап-комиком восемь лет и учителем шесть лет. Он утверждает, что первоначальное расследование было начато после того, как кто-то выразил обеспокоенность по поводу видео, где Тейлор пошутил, что он пукнул на своих учеников.

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"Я постоянно счищаю с них пыль", – написал он в сообщении. "Я накапливаю большие молочные газы, которые не переносят лактозу. И я сбрасываю бомбы молча, потому что я взрослый человек и знаю свое тело. А потом я просто даю им тушиться".

Это видео – только одно из серии видеороликов TikTok, в которых Тейлор шутит о том, что он ругается со своими учениками в классе.

"Я постоянно говорю своим ученикам неправильные вещи, когда они меня раздражают. Я говорю им, что Авраам Линкольн изобрел машину, поэтому ее назвали в его честь", — пошутил преподаватель.

Но он настаивает, что все эти видеоролики являются частью его комедийной программы и не отражают его отношений или действий в этом классе. Он настаивает, что на самом деле никогда не пукал на своих учеников. Хотя на его видео не были показаны ученики, некоторые клипы были записаны в его классе, что школьный совет отметил в своем деле против него.

"Причина, по которой я снимаюсь в комедиях на TikTok, — это заработать деньги, потому что вы платите мне всего 45 000 долларов в год, а я работаю все время", — сказал Тейлор, обращаясь в школьный округ.

По его словам, ему сказали удалить видео и пересмотреть политику округа по социальным сетям, которая требует от сотрудников поддерживать "такой же уровень личной ответственности, осмотрительности и профессионализма, который ожидается в любой другой форме общения".

Согласно политике, сотрудники не должны публиковать в Интернете ничего такого, чего бы они ни сказали на публичных собраниях или СМИ, но Тейлор считает, что его комедия не должна быть проблемой.

Тейлору был предоставлен выбор — удалить видео из своей учетной записи или уйти в отставку, что, как сообщается, привело к его увольнению.

У мужчины нет ближайших планов вернуться к преподаванию, но он подписал контракт с агентом в тот день, когда его уволили, и у него запланировано 30 комедийных выступлений в рамках его тура The Teacher Shortage Tour.

Напомним, девушку уволили с работы из-за ее OnlyFans. Откровенный контент увидел начальник и направил подчиненной письмо со скриншотами.

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