Увидел начальник: девушку уволили с работы из-за ее OnlyFans (фото)

Женщина рассказала, что ее уволили с работы после того, как начальник раскрыл ее тайную подработку.

Об этом говорится в SBS Insight.

26-летняя Энни Найт потеряла свое место в компании после того, как ее аккаунт OnlyFans был обнаружен ее работодателем. Своим увольнением она "рассержена" и "расстроена".

Женщина из Ньюкасла, Австралия, призналась, что нервничала из-за того, что кто-то сможет увидеть ее контент для взрослых, когда она присоединилась к популярной платформе, но никогда не предполагала, что ее уволят из-за этого.

Энни Найт / Фото: instagram.com/anniekknight

"Меньше всего мне хотелось, чтобы меня уволили, если кто-то найдет мой OnlyFans", — сказала она. "Несколько лет назад меня уволили из одной из моих работ. Я только приступила к новой роли, у меня был пятый день. Я получила электронное письмо с уведомлением о расторжении контракта".

Открыв сообщение, Энни обнаружила скриншоты своего контента для взрослых.

"Был список по трем причинам, по которым меня уволили", — пояснила она. "Они сказали, что я ошибочно сообщила, что у меня есть еще один бизнес, что я не просила у компании разрешения на ведение побочного бизнеса и что у меня были в Интернете порнографические изображения себя и грубые высказывания, противоречащие правилам компании".

Энни сказала, что не стала отрицать это решение, но призналась, что она "очень расстроена и очень зла".

Энни Найт / Фото: instagram.com/anniekknight

Бывший специалист по маркетингу начала свою подработку в сентябре в 2020 году, пытаясь накопить деньги на покупку дома. Дело быстро принесло ей успех.

Сейчас Энни зарабатывает около 1000 долларов в день на своем рискованном контенте, за просмотр которого фанаты платят ежемесячную подписку.

Напомним, обнаженные женщины прогулялись по городу только в трусах и на высоких каблуках. Они посетили туристические места.

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