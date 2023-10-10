Коллег-любовников застукали за сексом перед окном офиса (видео 18+)

Наверное, они думали, что их не видно.

Похотливая пара вызвала возмущение после того, как ее поймали за сексом перед окном офиса.

Об этом пишет NTK.

В ролике, появившемся в Сети, мужчина и женщина занимаются сексом, находясь на глазах у прохожих на улице внизу.

Один из зрителей снял это на свой мобильный телефон и сказал: "Порно в офисном туалете".

В конце 20-секундного видео видно, как один прохожий указывает на окно, заметив дерзкую парочку через стекло.

Рискованные сцены сняли в штаб-квартире Центрального оптового рынка в колумбийском городе Медельин. По сообщениям, коллеги попытались сохранить тайну, запершись в одном из туалетов офиса.

Однако они, вероятно, не подозревали, что их дерзкие махинации будут так хорошо заметны через стекло.

Секс в офисе / Фото: скриншот с видео

Оптовый рынок – один из самых оживленных районов Медельина, и десятки прохожих заметили эту непристойную пару в туалете.

Один местный житель сказал: "Они оба получили то, что хотели". Другой добавил: "Плохая архитектура".

Напомним, в прошлом месяце группа мужчин и женщин вызвала возмущение, стоя обнаженными у окна небоскреба в Медельине. На фото изображены 11 обнаженных людей в роскошном многоквартирном доме.

Читайте также: