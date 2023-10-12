Вчителя звільнили через відео в TikTok: що він публікував

У США вчителя звільнили з роботи через відео в TikTok.

Про це повідомляє nypost.com.

Стівен Тейлор залишився безробітним у вересні. Він працював в альтернативній школі Mill Creek Campus до того, як члени правління побачили його публікації.

Тейлор був стендап-коміком вісім років та вчителем шість років. Він стверджує, що початкове розслідування було розпочато після того, як хтось висловив стурбованість щодо відео, де Тейлор пожартував, що він пукнув на своїх учнів.

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"Я постійно зчищаю з них пил", - написав він у дописі. "Я накопичую великі молочні гази, які не переносять лактозу. І я скидаю бомби мовчки, бо я доросла людина і знаю своє тіло. А потім я просто даю їм тушкуватися".

Це відео – лише одне із серії відеороликів TikTok, у яких Тейлор жартує про те, що він лається зі своїми учнями у класі.

"Я постійно говорю своїм учням неправильні речі, коли вони мене дратують. Я кажу їм, що Авраам Лінкольн винайшов машину, тому її назвали на його честь", — пожартував викладач.

Але він наполягає, що всі ці відеоролики є лише частиною його комедійної програми і не відображають його відносин чи дій у цьому класі. Він наполягає, що насправді ніколи не пукав на своїх учнів. Хоча на його відео не було показано учнів, деякі кліпи були записані у його класі, що шкільна рада відзначила у своїй справі проти нього.

"Причина, через яку я знімаюся в комедіях на TikTok, - це заробити гроші, тому що ви платите мені всього 45 000 доларів на рік, а я працюю весь час", - сказав Тейлор, звертаючись до шкільного округу.

За його словами, йому сказали видалити відео та переглянути політику округу щодо соціальних мереж, яка вимагає від співробітників підтримувати "той самий рівень особистої відповідальності, обачності та професіоналізму, який очікується в будь-якій іншій формі спілкування".

Згідно з політикою, співробітники не повинні публікувати в Інтернеті нічого такого, чого б вони не сказали на публічних зборах або представнику засобів масової інформації, але Тейлор вважає, що його комедія не повинна бути проблемою.

Тейлору було надано вибір — видалити відео зі свого облікового запису або піти у відставку, що, як повідомляється, призвело до його звільнення.

Чоловік не має найближчих планів повернутися до викладання, але він підписав контракт з агентом у той день, коли його звільнили, і у нього заплановано 30 комедійних виступів у рамках його туру The Teacher Shortage Tour.

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