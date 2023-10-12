Туристку зняли з рейсу через піт: що сталося (фото)

Вона стверджує, що авіакомпанія назвала її "непридатною" для польоту.

Британка пожалілася, що її зняли з рейсу, коли вона вирушала у відпустку до Риму зі своїм чоловіком.

Про це пише Chronicle Live.

Пара витратила на поїздку 3500 доларів і мала вилетіти 2 жовтня з міжнародного аеропорту Ньюкасла без жодних проблем, але все змінилося, коли Гелен Тейлор повернулася з туалету перед посадкою.

56-річна жінка, яка наразі переживає менопаузу і страждає на діабет 2 типу, сказала, що їй просто відчайдушно хотілося сходити до вбиральні, і їй сказали: "Без проблем".

Гелен Тейлор з чоловіком / Фото: chroniclelive.co.uk

Але коли вона вийшла, вона почала пітніти і відчувати невелике запаморочення.

"Стюардеса побачила це і запитала: "З вами все гаразд?", а я відповіла: "Зі мною все гаразд, я щойно поїла після того, як не їла весь день, і у мене діабет 2 типу, то це просто рівень цукру в крові", – розповіла вона. "Все, що мені потрібно, це сісти і випити води, і зі мною все буде гаразд".

Тейлор сказала стюардесі, що в неї також настала менопауза, через яку вона пітніє, додавши, що за дві хвилини вона була "як під дощем".

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Проте бортпровідниця відповіла туристці, що їй необхідно пройти медичне обстеження, і приблизно через 10 хвилин їй сказали, що вона не може летіти, оскільки це є "ризиком для польоту".

Гелен також стверджувала, що капітан оцінив її і вирішив, що вона готова до польоту, хоча потім і схвалив, щоб його команда вивела її з літака.

Тейлор назвала це випробування "сміхотворним", заявивши, що поводження з нею було "абсолютно божевільним".

Вона додала, що на виході їм довелося повернути свої покупки з безмитної торгівлі та пройти допит на прикордонному контролі, перш ніж забрати свої сумки та поїхати додому.

Представник Jet2 повідомив виданню, що після взаємодії з незалежними фахівцями медичної авіації "екіпаж ухвалив це рішення, оскільки здоров'я, благополуччя та безпека клієнтів завжди є їхнім головним пріоритетом".

"Однак після подальшого розслідування в першочерговому порядку ми зв'язалися з пані Тейлор, щоб перепросити і повернути їй гроші за відпустку як жест доброї волі", - додав представник.

Тейлор розкритикувала авіакомпанію, заявивши, що бортпровідники не повинні були мати можливість ухвалити таке рішення.

"Вони ухвалювали рішення на підставі необґрунтованих доказів, тому що вони не були лікарями", - сказала вона. "Вони не надали жодної медичної допомоги чи допомоги у пересуванні при виході з літака, на злітній смузі чи під час проходження через аеропорт. Або будь-яку допомогу із сумками. І тоді вони сказали, що я непридатна для польотів".

Нагадаємо, стюардеса назвала найогидніші речі, які роблять пасажири в літаку. Вона пригадала батьків, які міняють підгузки на столиках, та людей, які стрижуть нігті на ногах.

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