В Україні може здешевшати пальне – експерт назвав умову

Експерт спрогнозував ситуацію в Україні на ринку пального та розповів, що буде з цінами.

В Україні може здешевшати пальне, яке українські трейдери купують на ринку Східної Європи. На це може вплинути те, що нафтові котирування повернулися з рівнів 94-96 на рівні 84-86 доларів за барель.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник спецпроєктів ТНЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Він зазначив, що інфляція є запорукою нормального розвитку економіки.

"Адже, на жаль, через пошкодження українських нафтопереробних заводів внаслідок російських ударів ми майже 100% потрібних нафтопродуктів закуповуємо, причому закуповуємо за долари і євро в європейських компаній... Якщо до вихідних можна було б прогнозувати, що ми будемо мати висхідну тенденцію, тобто паливо буде потрошки, але дорожчати й надалі. То тепер чекаємо оцього закріплення нафтових котирувань на новому рівні", - пояснив експерт.

Рябцев також додав, що за таких умов щодо світових цін на нафту, може не лише припинитися подорожчання нафтопродуктів, але й цілком можливо деякі мережі для того, щоб стимулювати споживачів, можуть і знизити ці ціни, хоча і не набагато.

Нагадаємо, за словами експертів, рішення НБУ скасувати фіксований курс долар вплине на ціни на пальне – воно може подорожчати до 65 гривень за літр.

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