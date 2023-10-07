В Украине может подешеветь топливо – эксперт назвал условие

Эксперт спрогнозировал ситуацию в Украине на рынке горючего и рассказал, что будет с ценами.

В Украине может подешеветь топливо, которое украинские трейдеры покупают на рынке Восточной Европы. На это может повлиять то, что нефтяные котировки вернулись с уровней 94-96 на уровне 84-86 долларов за баррель.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель спецпроектов ТНЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Он отметил, что инфляция является залогом нормального развития экономики.

"К сожалению, из-за повреждения украинских нефтеперерабатывающих заводов в результате российских ударов мы почти 100% нужных нефтепродуктов закупаем, причем закупаем за доллары и евро у европейских компаний... Если к выходным можно было бы прогнозировать, что мы будем иметь восходящую тенденцию, то есть топливо будет понемногу, но дорожать и дальше. Так теперь ожидаем закрепления нефтяных котировок на новом уровне", — пояснил эксперт.

Рябцев также добавил, что при таких условиях касательно мировых цен на нефть может не только прекратиться подорожание нефтепродуктов, но и вполне возможно некоторые сети для того, чтобы стимулировать потребителей, могут и снизить эти цены, хотя и ненамного.

Напомним, по словам экспертов, решение НБУ отменить фиксированный курс доллар повлияет на цены на горючее – оно может подорожать до 65 гривен за литр.

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