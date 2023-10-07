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ВСУ прицельно накрыли огневую позицию РФ – мощное видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
314
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ прицельно накрыли огневую позицию РФ – мощное видео

Атака огневой позиции РФ в Донецкой области/ Фото: скриншот

Украинские военные уничтожили огневую позицию солдат оккупационной армии РФ.

Украинские военные одного из механизированных батальонов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго поразили огневую позицию врага в Донецкой области.

Видео в Telegram опубликовал Стратком ВСУ.

Так, огневую позицию противника отминусовали на Лиманском направлении.

На кадрах видно, как военные обнаружили позицию врага, где находились три оккупанта, и прицельно атаковали ее.

Напомним, ВСУ имеют успехи к югу от Бахмута и в районе Вербового.

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Дата публикации
Просмотры
314
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