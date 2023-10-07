ВСУ прицельно накрыли огневую позицию РФ – мощное видео

Украинские военные уничтожили огневую позицию солдат оккупационной армии РФ.
Украинские военные одного из механизированных батальонов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго поразили огневую позицию врага в Донецкой области.
Видео в Telegram опубликовал Стратком ВСУ.
Так, огневую позицию противника отминусовали на Лиманском направлении.
На кадрах видно, как военные обнаружили позицию врага, где находились три оккупанта, и прицельно атаковали ее.
Напомним, ВСУ имеют успехи к югу от Бахмута и в районе Вербового.
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