ВСУ прицельно накрыли огневую позицию РФ – мощное видео

Украинские военные одного из механизированных батальонов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго поразили огневую позицию врага в Донецкой области.

Видео в Telegram опубликовал Стратком ВСУ.

Так, огневую позицию противника отминусовали на Лиманском направлении.

На кадрах видно, как военные обнаружили позицию врага, где находились три оккупанта, и прицельно атаковали ее.

Напомним, ВСУ имеют успехи к югу от Бахмута и в районе Вербового.

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