Курс доллара в ближайшие дни: эксперт рассказал, стоит ли покупать валюту сейчас

В Украине сохранится изменчивость курса валют, однако существенных и резких колебаний не будет.

Курс доллара в Украине до 11 октября в большинстве банков и обменников будет находиться в пределах коридора: прием и продажа от 38 до 39 грн за доллар. Что касается евро, его стоимость будет колебаться от 39,55 до 41,34 грн за евро.

Такой прогноз высказал аналитик Алексей Козырев.

"Существенная волатильность (изменчивость – ред.) курсов на наличном рынке сейчас сохранится, но такого глобального ажиотажа, каких-то ситуаций, когда всем бежать покупать валюту только сегодня, потому что завтра будет дороже, такого не будет. Я бы все-таки не волновался. Национальный банк действительно держит ситуацию под контролем", – заверил эксперт.

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На межбанке, по словам аналитика, курс доллара вряд ли поднимется выше 37-37,20 грн за доллар, а котировки по евровалюте не будут превышать уровня от 38,51-39,43 грн за евро.

"По моим прогнозам, для стартового успокоения рынка НБУ за эту неделю потратит не менее 780 до 1 миллиарда 50 миллионов резервов, а, может, даже и больше", — добавил Козырев.

Что будет с курсом доллара дальше

В Украине в первый день работы режима управляемой гибкости валютного рынка официальный обменный курс ослаб на 2 копейки. Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заверил, что значительных и "экстраординарных" новостей по валютному рынку в ближайшее время не будет.

В свою очередь начальник Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский сказал, что ожидалось, что на первых этапах перехода к новому курсовому режиму возможно определенное оживление спроса из-за фактора новизны. Но Национальный банк продолжает придерживаться позиции, что курсовые колебания будут ограничиваться.

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