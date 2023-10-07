Курс долара найближчими днями: експерт розповів, чи варто купувати валюту зараз

В Україні збережеться мінливість курсу валют, проте суттєвих і різких коливань не буде.

Курс долара в Україні до 11 жовтня у більшості банках і обмінниках перебуватиме у межах коридору: приймання і продаж від 38 до 39 грн за долар. Що стосується євро, то його вартість коливатиметься від 39,55 до 41,34 грн за євро.

Такий прогноз висловив аналітик Олексій Козирєв.

"Суттєва волатильність (мінливість - ред.) курсів на готівковому ринку зараз збережеться, але такого глобального ажіотажу, якихось ситуацій, коли всім бігти купувати валюту тільки сьогодні, тому що завтра буде дорожче, такого не буде. Я б все-таки не хвилювався. Національний банк дійсно тримає ситуацію під контролем", - запевнив експерт.

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На міжбанку, за словами аналітика, курс долара навряд чи підніметься вище, ніж 37-37,20 грн за долар, а котирування по євровалюті не перевищуватимуть рівня від 38,51-39,43 грн за євро.

"За моїми прогнозами, для стартового заспокоєння ринку НБУ за цей тиждень витратить не менше від 780 до 1 мільярда 50 мільйонів резервів, а, може, навіть і більше", - додав Козирєв.

Що буде з курсом долара далі

В Україні в перший день роботи режиму керованої гнучкості валютного ринку офіційний обмінний курс послабшав на 2 копійки. Очільник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевнив, що значних та "екстраординарних" новин з валютного ринку найближчим часом не буде.

Своєю чергою начальник Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський сказав, що було очікувано, що на перших етапах переходу до нового курсового режиму можливе певне пожвавлення попиту через фактор новизни. Але Національний банк продовжує дотримуватися позиції, що курсові коливання будуть обмежуватися.

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